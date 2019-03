Miki Nadal, sobre los platos de 'Top Chef: "¿Croquetas de chorizo con jengibre? ¿Es que ya no se respeta nada?"

EL ZAPEADOR NO ENTIENDE LOS CAMBIOS EN PLATOS TÍPICOS

Las pruebas de 'Top Chef' están muy relacionadas con la gastronomía de la capital de España. La pareja de Oriol y Carlota, a la hora de hacer una tapa, lleva al extremo la imaginación realizando una croqueta de jamón con jengibre. Esto no le gusta a Miki Nadal, que protesta contra las nuevas formas de cocina. Y no queda ahí su enfado, ya que la siguiente prueba era recrear el cocido madrileño: "Si se ve el plato, no es un cocido".