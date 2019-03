Melendi: “Me apetecía autolesionarme de alguna manera aunque ya lo he hecho con el pelo”

NUEVO DISCO Y LOOK, TRAS UNA APUESTA CON PABLO MOTOS

Bromeando con Frank Blanco, llega Melendi a ‘Zapeando’ para promocionar su séptimo disco ‘Un alumno más’. En el programa habla del videoclip de su primer single ‘Tocado y hundido’, una grabación en la que interpreta a un hombre que tiene problemas de pareja y que acaba atropellado y con un disparo en un polígono. “Me apetecía autolesionarme”, asegura. “Y me dirá Miki: ‘Pues ya lo has hecho bien con el pelo’”, bromea el artista. Un cambio de look que confiesa haberse hecho por una apuesta con Pablo Motos.