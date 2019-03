Manel Fuentes, sobre 'Tu cara me suena': "Estuvimos a punto de que viniera Edurne, pero no llegó un fax"

ENTREVISTA AL PRESENTADOR DE 'TCMS4'

Manel Fuentes se pasa por el plató de 'Zapeando' para dar algunos avances de las nuevas caras del programa. El presentador de 'Tu cara me suena' también comenta las visitas de Angy, Roko y Llum Barrera, de la primera, segunda y tercera temporada del programa, pero no se olvida de la última ganadora, Edurne, de la que dice que no estará en la primera gala porque "no llegó un fax", cuenta de forma irónica.