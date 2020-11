Dani Mateo destaca el gran especial de Al Rojo Vivo sobre las elecciones de Estados Unidos. El programa estuvo "conducido por el hombre que no duerme, el hombre que siempre está en directo, el hombre que no bebe ni come porque vive de la información: Antonio García Ferreras".

Y es que esta noche especial ha tenido tres protagonistas: Donald Trump, Joe Biden y la cabecera de Al Rojo Vivo, cuya "voz en off es lo mejor de la jornada electoral", destaca Miki Nadal. La cabecera ha llamado la atención de muchos por su final, en donde se puede escuchar el nombre de Antonio García Ferreras con acento americano. Pero ahí no quedó la cosa y el programa demostró su gran despliegue de medios como el espectacular grafismo en 3D como si el plató estuviera en la misma Casa Blanca.