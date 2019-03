La teoría de Zapeando sobre Inda y Cifuentes: "Esto es que él quiso tema, ella le dijo que no y ahora le está sacando el vídeo"

ANNA SIMON TIENE UNA TEORÍA

Hay quien cree que Eduardo Inda tiene algo personal en contra de Cristina Cifuentes. Y es que entre el periodista y la popular "hubo amor" tal y como se vio en El Hormiguero. Zapeando recupera el vídeo emitido en El Hormiguero. "Esto es que él quiso tema, ella le dijo que no y ahora le está sacando el vídeo. ¡Que me caiga muerta si me equivoco!", comenta Anna Simon.