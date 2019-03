Irene Junquera vuelve de vacaciones con un regalo para Frank Blanco: "Toma, un pan blanco"

UN RECUERDO DE LAS VACACIONES QUE LE RECUERDA A SU JEFE

Tras pasar unos días de vacaciones, Irene Junquera regresa al plató de Zapeando y no lo hace con las manos vacías. La colaboradora asegura que ha echado "mucho de menos" a sus compañeros y confiesa que le ha traído un regalo a su jefe. "Cada mañana veía una cosa y me acordaba de ti", comenta. Un regalo que le da nada más arrancar el programa. "Toma Frank, te he traído un pan blanco", asevera.