Kira Wennerstrom, una mujer de Colorado, EEUU, descubrió una trampilla durante las reformas de su nueva casa "en la que había unas escaleras polvorientas que te llevan al lugar donde, si has visto películas, sabes que posiblemente vas a ser asesinado", ha apuntado Quique Peinado.

La mujer preguntó la opinión de la gente sobre qué debía hacer y, como era de esperar, le dijeron que entrase al sótano. En el vídeo, te mostramos lo que se encontró Wennerstrom, quien afirmó al entrar: "No es un lugar para vivir porque no hay electricidad, pero definitivamente aquí no quiero volver sola. Algo hace que no me sienta cómoda en el edificio de 1.800 años de mi padre".