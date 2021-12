Late Motiv vivirá esta noche su último programa, y para despedirse, Berto Romero no dudó en realizar una memorable actuación. En concreto, el humorista se lanzó a recrear 'I Want to Break Free' al más puro estilo de Freddie Mercury.

Con aspiradora en mano y el look que utilizó el artista para tan reconocible videoclip, Berto Romero arrasó en el programa de Buenafuente. Puedes ver su impecable actuación en el vídeo principal de esta noticia de Zapeando.