Frank Blanco, sobre la triple luna de miel de Granada: "A la pareja a la que le toque el sofá, no vuelve casada"

BODA TRIPLE CON TRES 'SÍ, QUIERO'

Tres hermanos granadinos decidieron celebrar una boda conjunta que resultó ser más divertida y económica, pero no fue lo único, también celebraron la luna de miel juntos. Jorge Ponce no lo tiene claro: "Lo de la boda vale, pero irse todos de viaje no es una luna de miel es la cena de nochebuena".