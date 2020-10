Lorena Castell presenta en su edición de corazón las evidencias que apuntan a que Miguel Ángel Silvestre ya ha encontrado un nuevo amor.

Sin embargo, existen rumores sobre dos mujeres diferentes. La primera de ellas se llama Claudia, tiene 24 años y es de Madrid. Actualmente trabaja en el departamento de Comunicación de Ágatha Ruiz de la Prada tras haber estudiado en diversos institutos italianos de moda.

Pero la prensa del corazón también apunta el 'tonteo' del actor con Lali Expósito, con la que está protagonizando la serie 'Sky Rojo'. Y es que, tal y como se puede ver en el vídeo que acompaña estas líneas, el actor se mostró muy cariñoso en un directo de Instagram con la argentina.

"Me llama mucho la atención de la personalidad de las mujeres argentinas", afirmaba el actor a la cantante, a que llegó a declarar: "Me vuelves loco, me encantas". "Unas fichas muy claras": ha apuntado Mateo.

Un 'tonteo' que se puede apreciar en las redes de ambos. En una de las fotos de la actriz Silvestre llega a comentar "qué guapa cariño", mientras que la argentina también ha comentado alguna de las publicaciones del español.

Los medios argentinos también apuntan a la relación entre ambos, después de que Expósito viajara a Madrid tras cortar una relación de tres años.