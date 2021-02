Lorena Castell no ha querido dejar pasar por alto el "currado" disfraz de Dani Mateo para celebrar carnaval. El presentador se ha metido en la piel de un artista, miembro de un grupo musical que, posiblemente, si eres millennial, ni siquiera conozcas, ya que gozaron de su mayor fama entre 1975 y 1979.

"No te habían visto tan machote en la vida. Tienes pelo como para exportarlo a Turquía", ha comentado Castell tras ver el disfraz, mientras que Miki le ha dicho que se parecía a "Aquaman, pero mal". "Eres 'Aquamal'", le ha dicho el zapeador.

A Valeria Ros también le ha llamado la atención la cantidad de pelo que le han puesto en el pecho, afirmando que se podía "quedar a dormir ahí". "Con esto no me voy a dormir hoy. Me salto todos los confinamientos. Voy a quemar Madrid yo solo", ha bromeado el presentador de Zapeando.

Pero no es el único que ha aparecido disfrazado en el plató. Valeria Ros ha escogido un disfraz muy peculiar, y es que si alguien podía interpretar casi a la perfección a la gran Dolly Parton era la imprevisible zapeadora. ¡Y así lo ha demostrado en su entrada a 'Zapeando Carnaval', con baile incluido!