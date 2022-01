Después de diez días confinado tras haber dado positivo por COVID, Dani Mateo regresa al plató de Zapeando, donde es recibido por el resto de compañeros. "He estado bastante bien, me he visto hasta el programa, fíjate si he tenido tiempo", destaca el presentador, que afirma se ha visto muchos documentales de asesinatos:

"Ahora miro a una persona y sé si está planeando algo, ya sé qué vas a hacer y dónde lo vas a enterrar", afirma Dani Mateo, que cuenta cómo ha pasado el confinamiento con su novia: "Si estás en pareja, como era mi caso, era 'El Resplandor', nos hubiéramos matado el uno al otro con un hacha".