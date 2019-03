La cantante ha contado a sus compañeros de Zapeando que le "mola" lo de ir a una vidente, aunque en el amor le han dicho que no tendría suerte. "En el amor me dijeron que me iba a volver a poner el chándal y aquí estoy", ha relatado.

Miki Nadal ha confesado que fue una vez a ver a una vidente "por obligación". "Me dijo que me metiera una hoja de laurel en el bolsillo de atrás del pantalón durante dos meses para que me fuera bien en la vida", ha contado en Zapeando.