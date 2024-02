Sigourney Weaver recogía en Valladolid el Goya Internacional y no dudaba en reconocer el trabajo de su dobladora en España, María Luisa Solá, que admite que quedó sorprendida ante su gesto. "Me acerqué a la tele para ver si era verdad lo que estaba oyendo", cuenta en Zapeando, y confiesa estar "emocionada, sorprendida y agradecida a este pedazo de mujer, que eso solo lo hacen los grandes, los que no tienen miedo a nada y dan las gracias a quien consideran que las tienen que dar".

La actriz de doblaje asegura estar feliz por toda la profesión, pues afirma que las palabras de la estadounidense les ha dado "visibilidad" y comenta que no lo va a olvidar nunca y se lo agradece "en el alma": "Seguro que la veré en algún momento y se lo agradeceré en persona".

La voz de Solá es perfectamente reconocible para los cinéfilos. Además de Weaver, también es la voz de Glenn Close, Susan Sarandon, Carrie Fisher, Helen Mirren o Jane Fonda. "No me puedo quedar con ninguna, las quiero a todas, todas son mías", señala, pero revela que hay una actriz a la que le resulta más complicado doblar, ya que "hace muchos gestos y es complicado cogerle todos". Descubre de quién se trata en el vídeo principal de la noticia.