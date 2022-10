"Estos días hay mucha gente suertuda disfrutando del puente", comenta Miki Nadal, que no puede evitar advertir de que se "anden con ojo" porque "cogerse un puente no siempre acaba bien" y si no que se lo digan a la protagonista de este vídeo viral, que decidió quedarse colgando de un puente durante un paseo en barca para sorpresa de sus amigos que la grababan.

"Este vídeo demuestra dos cosas", reacciona el de Zaragoza al verlo, la primera de ellas es que los puentes "los carga el diablo" y la segunda "que los gritos de pánico suenan igual en cualquier idioma". Puedes ver cómo la joven acaba cayendo al agua tras su mala decisión en el vídeo principal de la noticia.