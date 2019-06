El equipo de Zapeando ha salido a la calle para conocer si los españoles serían más felices si fueran más guapos. Algunos de los entrevistados aseguran que "serían más felices si fueran más guapos" porque no les "faltaría de nada, ni dinero, ni amigos, ni mujeres".

Sin embargo, en el ámbito profesional creen que no les beneficiaría porque no les dejaría "trabajar y ascender es más trabajo". "Yo tengo mi éxito y no dependo del dinero para ser más feliz", llega a asegurar uno de ellos.

Lo que sí tienen claro es que habría que "poner multas a los guapos e infelices" para que "contribuyan a las arcas": "Tienen que pagar más, poner un impuesto especial porque esa ventaja competitiva la tienen que pagar".

Hay, incluso, los que piden que "a los guapos que sean infelices les multen y entren en la cárcel".