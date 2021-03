Josie ha llegado a Zapeando con el pecho "como un ramo de mesa", a juicio de Dani Mateo. El estilista ha entrado en plató con el bolsillo de la camisa llena de flores, y ha explicado el porqué: "Me han mandado tantos ramos de flores... porque fue mi cumpleaños el domingo".

El estilista cumple 35 años y ha aquejado a los zapeadores que no hayan sido capaces de felicitarle: "¡No me felicitó nadie!", ha lamentado Josie, que no ha dudado en mostrar a cámara su look al completo. Puedes verlo en el vídeo principal de esta noticia.