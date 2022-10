"Hay que hablar de la espalda de la que está hablando todo el mundo", destaca Dani Mateo en el plató de Zapeando, donde Cristina Pedroche muestra las imágenes de la reina Letizia acudiendo al estreno de la temporada del Teatro Real con un vestido con la espalda al aire. Y es que la hasta la prensa internacional alucinó con su escotazo por detrás.

"Va entrando y ella va apretando, me encanta"; destaca Cristina Pedroche, que afirma que ella lo haría igual. Por su parte, María Gómez alucina con Miquel Iceta, quien no puede dejar de mirar la espalda de la reina: "Mirad los ojos, está flipando". "Iceta dice, 'no he tenido yo esa espalda en la vida'", destaca Dani Mateo. Por otro lado, Josie destaca que "transmite suavidad": "Está muy bien exfoliada esta señora, está seca, fuerte y suave". "Da un mensaje bueno de que hay que estar fit", insiste Josie, que piropea que Letizia muestre su espalda.