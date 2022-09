En La Resistencia han hecho un experimento que estuvo "casi a la altura de los de El Hormiguero", avanza Dani Mateo a sus compis de Zapeando. Para ello, pusieron el plató a oscuras, conectaron con una cámara térmica y Jorge Ponce se puso un "traje de invisibilidad" hecho a base de pizzas y surimi congelado para intentar engañar a la tecnología. "También me he metido 7 minutos en una nevera con hielo", explicaba en directo.

"Ahora voy a entrar y no me vais a ver no un pelo", advertía a Broncano y a sus compañeros de La Resistencia. ¿Lo habrá conseguido? O, por el contrario, ¿ha sido un fracaso absoluto? Puedes descubrirlo en el vídeo principal de la noticia.