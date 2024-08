Jeremy Allen White ha vuelto a posar para una campaña de ropa interior Calvin Klein. El actor ha lucido los diseños de la temporada de otoño de la firma estadounidense. En las imágenes se le puede ver posando con un perro posando en una piscina o recostado en un sillón.

"El tío es muy vago no hay una foto que esté de pie", afirma Miki Nadal tras ver las imágenes. "¿Os parece guapo este chico?", pregunta el presentador. "A mí no me gusta que no salgan sonriendo en las fotos", comenta María Gómez. "Le cuesta poner cara de guapo, está forzado", añade Torito.

El zapeador, a pesar de todo, no se ha dejado impresionar por las imágenes y ha sido muy crítico con la campaña. "¿Esto son las fotos que se han publicado?", pregunta el zapeador, "son una mierda de fotos". "El sofá este es lo más horroroso que he visto en mi vida", argumenta Torito.