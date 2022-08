A sus 84 años, Jane Fonda sigue siendo un icono de Hollywood y todo un icono de vida sana como demuestra en su última campaña de una marca de moda. En ella, anima a todo el mundo de todas las edades a que tengan una vida sana. Pero Jane Fonda es mucho más que una octogenaria con la vitalía de una veinteañera. Por ejemplo, es una de las actrices más laureadas de toda la historia de Hollywood y eso que al principio no lo tuvo nada fácil porque se tuvo que quitar la etiqueta de 'hija de' porque su padre era el mítico actor herry Fonda.

Además, Quique Peinado cuenta una de las curiosidades más llamativas de su vida personal: la madre de Jane Fonda se suicidó y el padre se lo ocultó. La actriz se enteró leyendo una revista, lo que originó que la relación con su padre no fuera buena. Esta no es la única curiosidad que los zapeadores cuentan de Jane Fonda. Por ejemplo, la implicación en el activismo de la actriz originó que fuera detenida en varias ocasiones, incluso, convirtiéndola en persona non grata para el FBI. Descubre más curiosidades y detalles de Jane Fonda en el vídeo principal de esta noticia.