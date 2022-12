Los niños no han dejado de sorprendernos a lo largo del año y si no que se lo digan a la madre de este vídeo viral, que se encontró a su hija en el lugar más insospechado: dentro del váter. "¿Me estás vacilando? ¿Por qué estás ahí?", le pregunta a la peque, que no para de reír. Aunque María Gómez tiene su propia opinión sobre lo que estaba sucediendo: "La niña estaba disfrutando de su propio jacuzzi".

Aunque lo peor, según ella, es que la madre en vez de "sacar a la hija del váter rápido e inmediatamente, lo que hace es meter zoom y grabarla". Puedes ver la risa pícara de la niña cuando su madre la descubre dentro del váter en el vídeo principal de la noticia.