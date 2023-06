Tras ver el vídeo viral de una azafata que establece patrones de comportamiento entre los españoles y asegura que nos quejamos mucho en los aviones, Dani Mateo pregunta a los zapeadores: "¿Cuántos pensamos que esta chica en realidad es Carmen Lomana con un filtro de esos que te hacen joven?".

Es en ese momento cuando cae en que Berta Collado es capaz de imitar la voz de la socialité: "¿Crees que nos quejamos mucho, Carmen?". "Para nada. Igual la zona de humanos sí, en business no. No he oído a nadie en business quejarse jamás", comenta haciendo una impecable imitación de Carmen Lomana, que puedes escuchar en el vídeo principal de esta noticia.

"¡Lo hace igual!", espeta María Gómez, que no da crédito a lo que escucha, una opinión que comparte Dani Mateo: "Qué maravilla tenerte aquí, Berta".