"¿Habéis intentado disparar alguna vez a las casetas de tiro de las ferias?", pregunta Valeria Ros a sus compis de Zapeando, a los que tiene el protagonista de este vídeo viral, que usa la escopetilla como si fuera una "ametralladora de repetición" y no falla ni una.

"Seguro que no lo hacéis como él", desafía la vasca, que evidencia su preocupación por el feriante que le va colocando globos a medida que el otro los va a explotando a perdigonazos: "No sé cómo no le da miedo".

En el vídeo principal de la noticia puedes ver cómo termina el feriante oculto detrás de la pared lanzando los globos al aire. "¡Pero qué miedo! Tiene que ser un asesino", espeta Valeria Ros al ver el vídeo al completo.