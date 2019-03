Grábate cantando 'All I want for Christmas' y protagonizarás la #NavidadZapeando

COMPARTE EL VÍDEO A TRAVÉS DE TWITTER

La Navidad ya está aquí, y con ella llega el videoclip navideño de Zapeando y ¡tú lo vas a protagonizar! Las instrucciones son sencillas: Ponte el villancico 'All I want for Christmas' y grábate haciendo un playback. Comparte el vídeo con la etiqueta #NavidadZapeando y el programa te convertirá en el protagonista.