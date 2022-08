El futbolista del Malmo, Mohamed Buya Turay, se ha vuelto viral después de que su hermano le sustituyera en la celebración de su boda porque él tenía que incorporarse al club en Suecia ese mismo día: "Tenía que jugar un partido con su nuevo equipo", explica Maya Pixelskaya a sus compis de Zapeando.

Por suerte, "él se casó días antes, pero no pudo asistir a la segunda parte de la boda y mandó al hermano". De hecho, y como se puede apreciar en la foto de la boda, "se nota que la novia no está muy feliz con el cambio". Además, es que son "hermanos, pero no gemelos", observa Quique Peinado, que encuentra diferencias significativas entre Mohamed y su hermano. Puedes escuchar la noticia al completo en el vídeo principal de la noticia.