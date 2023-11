El cantante Rauw Alejandro sorprendió a todo el mundo con el look escogido para los CFDA Fashion Awards que se celebraron en Nueva York. El cantante escogió un traje pantalón rojo con camisa negra y una flor en la solapa. El look, además de ser llamativo, ha acaparado las miradas debido a que su outfit parece un homenaje a su expareja Rosalía.

Como explica Cristina Pedroche, "si hay dos tonos que representan a la 'motomami' son el rojo y el negro". Además, el pide a Eduardo Navarrete su opinión sobre el look y sobre si considera que Rauw Alejandro le está mandando un mensaje a la cantante catalana.

Para Eduardo, "en los colores hay una similitud total y sí que podría ser un homenaje". Además, añade que "el look me fascina pero a lo mejor no es lo que más le favorece". A pesar de que el cantante le gusta mucho, considera que ese tipo de looks favorecen a gente más alta.