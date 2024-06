Los habitantes del distrito de Queens, en Nueva York, se han visto sorprendidos por el nuevo habitante de una de las bocas de metro que hay en la zona: un gran enjambre de abejas que ha decidido instalarse en una de las barandillas que señala la zona.

Su presencia no ha generado ningún tipo de sorpresa la sorpresa de la gente de la zona, a pesar de verse rodeados por miles y miles de abejas cada vez que quieren acceder a la boca del metro para poder desplazarse a otros lugares de la ciudad. "Deben estar acostumbrados a todo porque la gente pasa por al lado como si no hubiese un mañana", afirma Torito.

"Algunos se ponen a grabar con el móvil... pero yo veo eso y me subo a lo alto del Empire State", añade el zapeador. "Pero no hacen nada las abejas, a mí es un animal que me cae guay", afirma Berta Collado.