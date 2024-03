"Travis Kelce no le teme ni a sus rivales ni a los colores chillones", afirma Santi Alverú, pues señala que es "un tipo atrevido" a juzgar por los 'looks' con los que se le suele ver. "Me parece maravilloso que los hombres arriesguen", expresa Eduardo Navarrete, y apunta que posiblemente cuente con un estilista que le aconseja.

Aunque recuerda que no es la primera vez que vemos a "un hombre que marca tendencia, que arriesga vistiendo y que se lo curra", puesto que, según explica, ya lo hacían Beckham, Guti o Sergio Ramos. Pero, ¿cuáles son las tres claves de estilo del jugador de fútbol americano? Isabel Forner indica que siempre lleva pantalones siempre atrevidos, apuesta por los conjuntos y también por los bolsos.

"Estoy a favor de todos los 'looks' que acaba de sacar porque me parece lo más, está súper actualizado. Me gusta que los hombres se atrevan, que vayan a la moda y creen tendencia. La moda es para eso, para arriesgar", sostiene.