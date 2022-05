"¿Cuántas veces habéis intentado abrir vuestro coche y el mando no funcionaba?", pregunta Quique Peinado a sus compis de Zapeando. Esto es lo que le ha sucedido a la mujer protagonista de este viral, que al ver que el mando no funcionaba, "usó el truco que le recomendó todo el mundo, el de apretar más fuerte", pero tampoco lo consiguió. ¿El motivo? Ese no era su coche, tal y como se puede apreciar en las imágenes.

Dos plazas a la derecha había otro vehículo que estaba obedeciendo todas las órdenes que la señora le daba a través del mando, pero a pesar de todo ella se escudaba en que, al alquilarlo, se lo habían dado "sin batería". Es en ese instante cuando un joven, que estaba grabando la cómica escena, le avisa del despiste. No te pierdas este momentazo con final feliz para la mujer, que no puede evitar reír al descubrir su confusión.