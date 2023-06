Dani Mateo da la bienvenida a Iñaki Urrutia, Cristina Pedroche, Isabel Forner y Valeria Ros al plató de Zapeando. "Estamos muy contentos porque por contrato nos viene que tenemos que estar muy contentos siempre", asegura esbozando una sonrisa.

Aunque Isabel Forner no tarda en rebelarse: "Yo no". Y, es que, este miércoles se llevó un disgusto: "Empezaron las rebajas y estuve desde las 7:30 horas preparando la lista para comprar en una tienda famosísima y cuando me deja acceder se había agotado todo. ¿Cómo es posible?", explica su frustración a sus compañeros.

"¡No levantamos cabeza!", espeta Iñaki Urrutia, y Dani Mateo pide "música triste" para la colaboradora: "No pudo entrar en esa tienda de lujo y aquí está, trabajando como una heroína. Ha podido sobreponerse". "A media España le pasó lo mismo que a mí", continúa lamentándose la periodista deportiva.