Cristina Pedroche se sienta una tarde más en la mesa de Zapeando. "Ella sigue en sus trece y no se resigna a ser madre", comenta Dani Mateo, que le pregunta por las mariposas que lleva dibujadas al lado del ojo. "Me la he puesto ahí, pero lo mismo empiezo a ponérmelas también en la tripa", confiesa la de Vallecas.

Pero cuando se pone de pie suelta: "¡Ay, que se ve!". Y, es que, la cremallera del pantalón no le sube hasta arriba por su tripa de embarazada: "Es que no me valía el pantalón. No me abrocha, pero no pasa nada".

"¿No vamos a hacer la sandía millonaria ya?", pregunta Miki Nadal. Mientras tanto, Dani Mateo observa lo muy musculada que está Cristina Pedroche incluso estando embarazada: "¿Cómo puede ser que estés más musculada tú embarazada que yo sin estarlo?".