Josie visita el plató de Zapeando para hablar de una portada de revista que está arrasando, la de Jennifer Aniston semidesnuda. Sin embargo, cuando Cristina Pedroche le ve aparecer, lo primero que le suelta es: "Me tienes abandonada por las clases de canto". Y, es que, el estilista ha dejado un poco de lado a la colaboradora debido a su participación en el talent 'Tu cara me suena', a la que le dedica casi todo su tiempo. De hecho, su tarde de viernes se la va a dedicar al "canto", como él mismo confiesa.

Sin embargo, las palabras de Cristina Pedroche no hacen demasiada gracia a Josie, que le responde: "No digas eso porque es mentira. Sabes que no te tengo abandonada porque estoy todo el año pendiente", le reprocha, y aprovecha el momento para tranquilizar a los zapeadores: "El vestido va fenomenal. He dedicado todo mi tiempo libre a organizar este tema".

Unas declaraciones que no le cuadran del todo a Dani Mateo y aprovecha para lanzar este dardo al estilista: "Dices que le has dedicado todo tu tiempo libre a Cristina Pedroche, pero dices que no tienes tiempo. ¡A ver si va a salir desnuda esta muchacha!", espeta, provocando las risas en plató. "Ojalá, pero no. Me encantaría", confiesa Josie. Puedes ver el momentazo que se produce en el plató de Zapeando en el vídeo principal de la noticia.