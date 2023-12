Dani Mateo conecta un día más con Iñaki López y Cristina Pardo para conocer "qué se cuece" hoy en Más Vale Tarde. "Hoy no se cuece nada, porque no está Ojeda, pero estamos deseando que llegue mañana", le responde Iñaki en el vídeo sobre estas líneas.

Además del hombre que, escopeta en mano, secuestró un taxi para vengarse de los agentes que se llevaron su coche mal aparcado en Benalmádena, los presentadores de Más Vale Tarde adelantan dónde está la cesta de Navidad más grande de España, valorada en 750.000 euros y donde uno de los premios es pagar la hipoteca del ganador.

"Voy a jugar más a esta cesta que a la Lotería de Navidad", afirma Iñaki, a lo que Cristina le responde que "a la Lotería de Navidad no juegas porque no te enteras de los boletos". "No me avisáis", contraataca López, ante lo que Dani Mateo comenta que ambos presentadores "estáis rejuveneciendo el género que perdimos con matrimoniadas".