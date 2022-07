Este lunes, 25 de julio, se cumplen 30 años de la inauguración los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, "uno de los grandes acontecimientos históricos que ha vivido este país", asegura Dani Mateo, que invita a los zapeadores a recordar cómo los vivieron: "Yo era un embrión", asegura Santi Alverú, que no puede evitar reír.

Sin embargo, Dani Mateo sí tiene recuerdos y una foto de su infancia, que muestra a sus compañeros: "Yo estaba enfadado", recuerda, y cuenta una anécdota que le sucedió en el día de la clausura de los Juegos Olímpicos: "Mis padres me habían dicho que íbamos a Barcelona a ver la clausura y yo me emocioné a saco. Luego resultó que era a casa de mi tía Maria Gloria, que la quiero mogollón. Pero claro, yo me había imaginado estar allí con los fuegos", describe provocando las risas de sus compañeros. Vuelve a ver esta anécdota y cómo vivieron el resto de zapeadores esta importante celebración, en el vídeo principal de la noticia.