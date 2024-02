Iñaki López aprovecha la conexión con Zapeando para retractarse del comentario que le hizo a Jordi Évole por su aspecto en una conexión con Más Vale Tarde. Y, es que, al verle con chándal de rayas no dudó en decirle: "¿Vienes de entrenar?". Un comentario que provocó un ataque de risa en Cristina Pardo, pero que también levanta ampollas a Dani Mateo: "¿Se puede saber qué tienes tú con la gente de nuestra edad que se pone chaquetilla de Adidas, así un poco perro callejero pa' molar y partir la pana por el barrio?". "Yo trabajando con Iñaki no tengo problema ninguno, de lo que sí estoy en contra es de tener un presentador tan carca", no duda en responder Cristina Pardo.

"¡Pide perdón a Cristina Pardo!", espeta Dani Mateo, que pide un abucheo para López por sus comentarios "viejunos" sobre el aspecto de Jordi Évole. Por su parte, él intenta justificarse: "Veo a una persona en chándal y pienso que habrá hecho unos kilómetros". "¡O de comprar droga!", contraataca Quique Peinado.

"Mejor que hable Cristina Pardo porque cada vez que hablas te van saliendo las canas en directo", se mete con él Dani Mateo. Puedes ver este cómico momento en el vídeo principal de la noticia.