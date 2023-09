Nueva York ha celebrado durante estos días su Semana de la Moda. Además de un espontáneo enfundado en plástico, la Gran Manzana se ha llenado de celebrities. Los famosos que han acudido a los desfiles con sus mejores galas y luciendo algunas de las tendencias que podremos ver, y vestir, esta temporada.

La artista Jennifer Lopez ha lucido una de las tendencias que, según dicen, más vamos a ver esta temporada: el look cowboy. Lopez acudió al front row de Ralph Lauren con conjunto de dos piezas inspirado en el lejano oeste, al que ha incorporado un cinturón de piel.

Otra de las celebrities que se ha dejado ver en los desfiles es Blake Lively. La actriz ha acudido a la llamada del diseñador Michael Kors luciendo uno de sus diseños: un favorecedor mono dorado, otra de las tendencias que va a llenar los escaparates y que seguro servirá de inspiración. Y no fue la única actriz que acudió al desfile del diseñador estadounidense. Halle Berry fue otra de las invitadas de honor con un vestido negro con dos aberturas en las mangas y en la parte frontal con aires 'dosmileros'.

El diseñador Eduardo Navarrete ha visitado Zapeando y ha opinado sobre los looks que han lucido las tres actrices. Navarrete se ha decidido por el look cowboy como su favorito ya que guarda buenos recuerdos de esta tendencia. El look dorado, en cambio, no lo ve como una verdadera tendencia ya que para él es "muy navideño". Descubre cómo han lucido estas tendencias las tres actrices en el vídeo principal.