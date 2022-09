Dabiz Muñoz visita el plató de Zapeando tras convertirse en el Mejor Cocinero del Mundo por segundo año consecutivo. Por eso, y para demostrar sus dotes con los alimentos, la mesa de colaboradores le propone para cortar la sandía millonaria. "Lo que no se puede es que me traigáis aquí a celebrar mi premio y me deis esta responsabilidad. Ahora voy a quedar fatal", se queja el chef, que prefiere dejarse aconsejar por su mujer, Cristina Pedroche, que tiene más experiencia en este juego.

"¡Qué presión cariño!", le espeta la de Vallecas cuando empieza a partirla y le advierte que se "está torciendo". "Sería antológico que Charo de Madrid se llevara 2.000€ euros gracias al Mejor Chef del Mundo", espeta Dani Mateo, que recuerda que en el bote hay 1.950€, pero que el director del programa pondría otros 50€ más en el caso de que se los llevara. "2 kilos y 100 gramos pesa la primera mitad", informa el presentador de Zapeando, que genera suspense en plató comentando lo muy similares que parecen ambas mitades. ¿Habrá conseguido Dabiz Muñoz partirla en dos partes iguales y, por tanto, entregar el bote de la 'Sandía millonaria' a Charo? Descúbrelo en el vídeo principal de la noticia.