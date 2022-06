Dani Mateo conecta en directo desde el plató de Zapeando con el plató de Más Vale Tarde, donde "la pareja mejor informada de la televisión", Iñaki López y Cristina Pardo avanzan los temas de los que tratarán en el programa.

Eso sí, nada más empezar la conexión Iñaki López tiene una confesión que hacerle a Santi Alverú: "Hasta que he visto su nombre escrito pensaba que su nombre era como el de las gafas". Una confesión a la que Santi Alverú intenta contestar desde el plató, pero que le es imposible: "Me estoy poniendo nervioso por hablar con vosotros, porque nunca me dejan, me encanta vuestro trabajo, soy muy fan".

La cómica reacción de Iñaki López tras la pulla de Cristina Pardo

"Pediste hace poco a vestuario que te pusieran trajes animados y te han hecho caso, se nota que mandas", afirma Cristina Pardo con el look de Iñaki López, que bromea sobre ir vestido de cura en esta cómica conexión con Dani Mateo.