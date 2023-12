Ya hay color de moda para este 2024. La empresa Pantone, creadora del sistema de identificación y comparación del color, desvela su elegido para reinar en este próximo año y se decanta por el 'Peach Fuzz'.

Se trata de un tono melocotón suave y ligeramente aterciopelado, que la compañía describe como un "color reconfortante y visualmente irresistible". Ante lo que Quique Peinado pregunta a Eduardo Navarrete si "estamos preparados para llevar este color ponche de fiesta americana, dama de honor boda de Wisconsin".

"Ni chicha ni limoná", expresa el experto en moda, y añade que es un color que "está como lavado, no viene a decir nada". "Lo veo que me falta algo, le falta un 'punch', lo veo poco color", apunta, a lo que Berta Collado agrega que es "un quiero y no puedo".