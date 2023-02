Pablo Motos ha tenido de invitado en el plató de El Hormiguero a la representante de España en Eurovisión 2023. Blanca Paloma ha contado que ya no coge el metro porque la reconocen mucho y va en bici a todas partes, algo que ha afirmado que ha hacía: "Soy a 'bicimami'".

Además, la artista ha dejado bien claro que no le falta confianza. "Está puesto el ojo en España después de lo que hizo Chanel y estoy muy satisfecha con la puesta de escena y el escenario", ha destacado la joven, que ha reivindicado que "está teniendo muy buena acogida": "Ya he visto alguna reacción de los europeos". "Creo que es la primera canción de la historia de Eurovisión que va a compás de bulería", ha destacado Blanca Paloma, que también ha defendido a Remedios Amaya: "Fue una adelantada a su tiempo y Europa no estaba preparada entonces".