Victoria Beckham celebró hace unas semanas un fiestón para celebrar su 50 cumpleaños y, el año que viene, será el turno de su marido David Beckham. Al igual que 'Posh Spice', el ex futbolista quiere hacerlo por todo lo alto por ello su intención es reservar un hotel de lujo en Escocia. Pero tiene un problema: un pareja ya lo tiene reservado para celebrar su boda.

El futbolista está decidido a conseguir que su cumpleaños tenga lugar en ese lugar por ello ha llamado a la pareja para hacerles una propuesta. Como explica Dani Mateo, "les ha ofrecido pagarles lo que les queda de hipoteca, la celebración de su boda en otro sitio y la luna de miel".

María Gómez sugiere a la pareja que lo celebren en Aranjuez, "nuestra Escocia". "No menoscabemos el poderío de la pareja que ha reservado el castillo, que igual no les hace falta que les pague nada David", apunta Eugeni Alemany.