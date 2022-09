Penélope Cruz acaba de recibir el Premio Nacional de Cinematografía justo cuando celebra su trigésimo aniversario en el mundo del cine. Su arte y profesionalidad la han llevado a convertirse en una de las actrices españolas más internacionales de la historia y la prueba que así lo confirma es que la han llamado "de los grandes shows de las televisiones americanas e inglesas", destaca Cristina Pedroche, que no puede evitar comentar lo bien que se desenvuelve en estos programas.

Acto seguido, Alberto Rey y los zapeadores recuerdan la entrevista que concedió en el show de Graham Norton en la que habló de sus "inicios, cuando no tenía ni idea de inglés". "Hablaba muy poquito, básicamente me sabía solo mis frases", reconocía Penélope Cruz a su entrevistador, y le aseguraba que se "ponía muy nerviosa" cuando le hablaban el director o los actores porque "no entendía nada". De hecho, y por culpa del inglés, vivió un momento un poco embarazoso en una peluquería: "Pedí una felación (blowjob), en vez de que me peinasen (blowdry)". Puedes ver la anécdota de Penélope Cruz en el vídeo principal de la noticia.