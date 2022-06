Amaia Romero ha visitado el plató de 'El Hormiguero' y confesó una idea muy loca que barajó para rodar el videoclip de su último temazo con Aitana: 'La canción que no quiero cantarte'. En el vídeo no podía aparecer Aitana al no poder cuadrar las fechas, por lo que tuvieron que pensar diferentes planes.

"Una idea era utilizar a Carlota Corredera y a María Patiño haciendo de nosotras dos como en un futuro", explica Amaia Romero, que afirma que al comparar las fotos de ambas con las presentadoras "es cierto el parecido". "Está muy pensado, podría ser perfectamente", insiste la cantante. Puedes ver el momento en el vídeo de arriba, donde también la cantante cuenta una divertida anécdota que le pasó siendo muy pequeña.