Isabel Forner presenta la película 'Being the Ricardos', un film protagonizado por Nicole Kidman y Javier Bardem, que cuenta "los interiores" de una de las series más míticas de la televisión estadounidense, 'I Love Lucy'. Alberto Rey, periodista experto en televisión, cuenta los entresijos de esta película.

Como explica el periodista, el film cuenta la historia de 'los Ricardos', el matrimonio formado por la actriz Lucille Ball y el actor Desi Arnaz, que protagonizaron la serie, aunque, como añade Alberto, "realmente, la protagonista era ella". La serie fue uno de los shows de más éxito de la televisión en EEUU en los años 50. Como expone el periodista, "eran los momentos en los que se creaba la estrella televisiva". "No tenían el glamour de las estrellas de cine pero entraban en tu casa todas las semanas, con lo cual tenían una popularidad alucinante", argumenta Rey.

Rey considera que la elección depara la película fue "muy extraña" debido a que "Si algo no era Lucille era guapa yes una persona espectacularmente bella". El periodista argumenta que "como es tan buenalo vuelve a hacer y te la vuelves a". Además, en cuanto al actor español, afirma que "tampoco se parecía nada a Desi Arnaz pero hay una escena en laque se pone a tocar los instrumentos de la orquesta cubana y se te olvida que no es Arnaz".