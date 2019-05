La confesión de Marta Hazas sobre sus supersticiones en el teatro: "Una obra me salió mal y no volví a utilizar el vestido de una escena"

Marta Hazas, una de las actrices del momento, es la primera protagonista de las aventuras de 'Viajeras con B'. Junto a la reportera Nadia Benyahya, ha visitado Zanzíbar, donde ha vivido grandes experiencias.

Pero también ha habido tiempo para las confesiones y las conversaciones más íntimas. Tanto, que la actriz ha confesado que es muy supersticiosa en el teatro.

"En la última obra que hice, 'Cinco y acción', el vestido de una de las escenas no me lo volví a poner porque me salió muy mal una de las entregas y me dio mal rollo", ha contado.

Para evitar estos 'males' de cada viaje se lleva una "prenda especial" porque cree que le puede dar "suerte". Una superstición que, según ha explicado, solo tiene en el teatro, no en cine o televisión.