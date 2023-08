A David Trueba, el 'moderador' de esta 'tertulia' que El Gran Wyoming mantiene con su público en un teatro, le extraña que los asistentes estén tan ansiosos por preguntarle algo al showman, se supone que relacionado con el tema que hoy se trata en esta entrega de 'Usted está aquí': los bares (ya disponible en Atresplayer) . Su sorpresa se ve justificada por la pregunta que una chica de la audiencia que deja a todos bastante desorientados.

"Yo tengo 35 años y me encanta la fiesta", dice como carta de presentación, haciendo referencia a un comentario que pocos minutos antes Wyoming había hecho en la charla. "Yo soy de Costa Rica. Me encanta salir, ir a los bares. Ahora estoy viéndome con un chico... el tema es que yo no vivo sola, vivo con señoras, y él tampoco vive solo, entonces, nos gustan como los bares en los que nos podemos 'esquinear' y 'toquetear'", reconoce para poco después, apuntar por fin el centro de la cuestión. "¿Qué hago? ¿Dónde puedo ir? Estoy con un mes de andarme toqueteando en el bar", afirma.

El Gran Wyoming está estupefacto con esta historia. "Bueno, ¿crees que es el sitio adecuado para venir a preguntar este tipo de cosas?", le dice. Trueba bromea apuntando a la posibilidad de que lo que ocurra en realidad es que quiere pedirle alguno de los muchos pisos que él tiene en propiedad. "Acabas de describir la juventud de todos los españoles. Los portales son amplios", le recomienda el cineasta. "Cuando hace buen tiempo, hay parques", añade.

"Leemos una pregunta y ya sale alguien diciendo que aquí dónde se folla", comenta el célebre presentador.