Wyoming le confiesa a David Trueba, en una conversación en la Sala Galileo-Galilei de Madrid, con motivo del capítulo 'Política' del programa Usted está aquí, disponible en ATRESplayer PREMIUM, que el que la gente que él mismo ha despreciado de joven (personas anónimas), ahora le odien significa "ir por buen camino".

Porque efectivamente, entiende que él es "el dardo de toda esa gente que me parece gentuza. Y eso me anima", asegura contundente. "Se creen que me hacen daño, pero es todo lo contrario. Es como decir: 'Te odia Hitler'. Hombre, pues algo habré hecho bien", añade presentador de El Intermedio.

De igual modo, alude a aquel mantra de la superioridad moral de la izquierda: "Sí, lo son. Y ellos son inferiores porque no tienen ética. En primer lugar porque les importa una mierda sus semejantes, y en segundo lugar, porque además son una panda de chorizos", afirma tajante. En el video puedes ver al completo este discurso.