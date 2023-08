Ante un público universitario, que participa activamente en este capítulo dedicado a la política del programa Usted está aquí, disponible en ATRESplayer PREMIUM, cuentaWyoming que su sentido de la justicia no ha cambiado. Y alude así a una de las explicaciones o teorías que escuchó decir al ministro Josep Piqué "que fue miembro en su día del partido comunista y que ahora, probablemente expanda ideas de derecha o de extrema derecha".

"Hablaba este ministro de lo que llamaba él 'evolución lógica'. Que él, al igual que Federico Jiménez Losantos, militó también en un partido de izquierdas. Y es que de joven uno es rojo, después ya se va haciendo conservador y acaba siendo de extrema derecha", cuenta Wyoming, echando totalmente por tierra esa teoría: "Yo entiendo que por encima de todo eso, debe estar el sentido de la justicia. Y eso en mí no ha cambiado".

Y no ha cambiado -dice Wyoming- pese a que algunas personas le dicen: 'Qué fácil es pensar así cuando se tiene pasta'. A lo que él contundente responde: "No, es mucho más fácil pensar así cuando no se tiene pasta".