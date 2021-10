Alberto Chicote tiene un tenso encontronazo en plena calle con la doctora de una clínica en Madrid que tiene un método propio para adelgazar: "Tiene muy poco rigor científico la dieta que ustedes pautan". La doctora insiste en que llame a su jefe, el responsable de la clínica, quien no tendrá problema en explicar el sistema de la dieta.

Tras no tener ninguna respuesta más, el equipo de Te lo vas a comer decide llamar al responsable de la clínica. Cuando cogen el teléfono, no le pasan con él: "Explíqueme su trabajo si es tan amable, que me interesa mucho", le dicen a la periodista de Te lo vas a comer en tono jocoso. Pero esta no es la única respuesta indignante que le dan antes de colgar...